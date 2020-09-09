В штабе оппозиционного лидера Беларуси Бабарыка проводят обыски

Бабарыка задержали 18 июня, поводом было названо неуплату налогов и легализации незаконно полученных доходов. Фото: facebook.com/viktar.babaryka

В избирательном штабе арестованного банкира Виктора Бабарыка проводятся обыски, ранее оттуда люди в штатском и балаклавах увезли члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака. Об этом сообщили на официальной странице Виктора Бабарыка в Facebook.

"В штабе Виктора Бабарыка утром 9 сентября неизвестные люди в масках задержали юриста штаба Максима Знака. Сейчас в штабе проходит обыск, журналистов в штаб не пускают. Связи с Максимом нет. Его адвокат Дмитрий Лаевский сообщил, что делом занимается Следственный комитет. В квартире Максима также планируется обыск ", - говорится в сообщении.

С обыском вломились также в квартиру координатор штаба Марии Колесниковой.

"Уже два дня мы не знаем, где находится Мария. Адвокатам не дают информацию, тем самым нарушая его право на защиту, которое гарантирует Конституция Республики Беларусь", - говорится в заметке.

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Обыск также прошел в квартире юриста штаба Ильи Салея, а его самого увезли в неизвестном направлении люди в масках.



Член президиума координационного совета Беларуси Максим Знак 8 сентября перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен, а звонки в мессенджерах не проходят.