В шахте от взрыва погибли практически все, кто там был, - 361 горняк

Памятник погибшим горнякам в итальянском Сан-Джованни-ин-Фьоре. В Мононге погиб 171 итальянский мигрант / Wikipedia

6 декабря 1907-го в городе Мононга, США, произошел взрыв на шахте, в результате чего погиб 361 горняк. Практически все, кто был в то время в забое. Это самая страшная катастрофа на шахтах в истории Америки.

В 1883-м проложили железную дорогу к угольным месторождениям штата Западная Вирджиния. Новые города возникали в регионе практически сразу, поскольку европейские иммигранты и афроамериканцы с юга ехали туда в поисках средств к существованию.

Западная Вирджиния сейчас является лидером в Америке по добыче угля. Однако в конце XIX в штат отставал от других крупных угледобывающих регионов по регулированию условий работы.

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В пятницу, 6 декабря 1907 года, в шахте официально было 367 шахтеров. Однако могло быть больше, потому что рабочие часто брали детей и других родственников, чтобы помогали. В 10:28 произошел взрыв. В результате погибли большинство горняков. Были разрушены также системы вентиляции, необходимые для поступления свежего воздуха в забой, поэтому спасти заблокированных оказалось практически невозможно. Бревна, поддерживающие крышу, были разрушены, что привело к сильным завалам.

Официальная причина взрыва не была выяснена. Но следователи в то время считали, что электрическая искра или одна из ламп с открытым пламенем зажгли угольную пыль или газ метан.

По всей стране в 1907 году в результате несчастных случаев на шахтах погибли 3242 человека. В последующие десятилетия профсоюз United Mine Workers of America и законодатели приняли меры безопасности, которые привели к снижению смертности на шахтах в Западной Вирджинии и других местах.

В 1910-м Конгресс создал "Горное бюро Соединенных Штатов" для изучения и инспекции шахт, снижение количество взрывов и нерационального использования человеческих и природных ресурсов. Также бюро учило шахтеров предоставлять спасательные услуги и расследовать трагедии.