В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео

В Майами под завалами спасатели нашли 97 тел. Фото: Reuters

В американском Майами количество погибших в результате обрушения жилого многоэтажного дома достигло 97 человек. Поисковые работы продолжаются 21 день. Опознали 90 человек, оповестили об этом 88 семей.

Об этом сообщила глава округа Даниэлла Лавин Кава в Twitter.

Daily Mail опубликовало несколько записей звонков в службу 911 сразу после обрушения дома.

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Звонившие были в панике. Сообщали, что здание "просто рухнуло и будет много погибших". На записи слышны крики людей.

"Нам нужно выходить, поторопитесь. Раздался взрыв. Там много дыма, я ничего не вижу", - говорил мужчина, позвонивший в службу.

"Кто-нибудь может помочь мне выбраться, пожалуйста? Если здание рухнет, то мне на голову", - заявила женщина, которая тоже позвонила в службу.

24 июня в Серфсайде обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 заселены. Примерно половина рухнула. Впоследствии чрезвычайники уничтожили остальные квартиры. Боялись нового обвала, ведь приближался ураган. Пока следователи не выяснили причину обрушения комплекса. Операцию по спасению людей завершили. Родственникам объяснили, что за такое время шансы на выживание пропавших без вести - нулевые.