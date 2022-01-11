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среда, 12 января 2022 04:37

В сети показали, чем в Японии бесплатно кормят на самоизоляции

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Японец, находящийся на самоизоляции, опубликовал в сети фотографию коробок с продуктами от властей Токио на одного человека.

Гражданам страны бесплатно предоставляют воду и напитки, а также предлагают отель для изоляции на период болезни, сообщил пользователь Reddit. Иностранцы начали обсуждать публикацию, а американцы и британцы жаловаться, что в их государствах нет подобной поддержки.

"Правительство Японии отправляет людям, которые находятся на домашнем карантине, бесплатные пакеты с едой. Вот, что предоставили для одного человека (меня) в Токио", – начал обсуждение пользователь с ником FriedCheeseCurdz.

Автор: reddit.com
  Такую еду бесплатно раздают изолированным в Токио
Такую еду бесплатно раздают изолированным в Токио

В то же время пользователь из Новой Зеландии с ником cr1zzl в комментариях отметил о похожей помощи.

"Это то же, что происходит и у нас. Правда, дают меньше пищи и больше медикаментов. Людям предоставляют возможность прохождения карантина в госучреждении или дома, в зависимости от уровня заболеваемости и других факторов. Постоянно звонят, чтобы проверить состояние здоровья больных", - написал он.

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В Японии McDonald`s некоторое время будут продавать картофель фри лишь небольшими порциями из-за недостатка продукта. Причинами дефицита стали нарушения цепочки поставок из-за пандемии Covid-19 и масштабные наводнения в Канаде.

Недавно в Токио десятки японцев в храме Теппоу-зу Инари погрузились в ледяную воду в рамках традиционного синтоистского ритуала. Вместе они помолились за прекращение пандемии коронавируса.

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