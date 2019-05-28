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вторник, 28 мая 2019 13:51

В Сербии разжигается война

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В Сербии разжигается война
Президент Сербии Александар Вучич. Фото: russian.rt

Президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность. Причиной для этого стали действия косовской полиции, которая вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерство обороны. Депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию Парламент Косово проголосовал за создание армии . Третий законопроект регулирует службу в Вооруженных силах Косова. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косова Хашим Тачи, - сообщает AP.

Государственное телевидение Сербии сообщило, что специальная полиция Косово "ворвалась" в Северное Косово и произвела несколько арестов.

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Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич подчеркнул, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово.

Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косове процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым Обострение на Балканах: появилась новая резкое заявление Косово о создании армии . Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал запрет покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

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Дата
28
мая

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