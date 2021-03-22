В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель

Карин Стренц и Ангела Меркель / Reuters

Политик из партии ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель умерла потеряла сознание в самолете во время полета, и впоследствии умерла. 53-летняя Карин Стренц возвращалась с кубинского Варадеро в немецкий Франкфурт с мужем.

Рейс совершил аварийную посадку в аэропорту ирландского Шеннона. Борт встретили парамедиками, но спасти политика не смогли. Она была объявлена ​​мертвой в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

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Неясно, что стало причиной смерти, но немецкие СМИ пишут, что в Стренц были проблемы с сердцем. Проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти. Политик была на Кубе с личным визитом.

Глава МИД Ирландии Саймон Коуэн написал сочувствие. Флаги на Бундестаге приспустили, как принято в связи со смертью членов парламента. Региональный лидер ХДС Экхард Реберг выразил соболезнования семье Стренц.

Стренц была депутатом с 2009-го. Не планировала переизбираться на выборах 26 сентября в ФРГ. Она и двое других депутатов были под следствием прокуратуры о возможных коррупционных денежных переводов из Азербайджана. Группа из трех политиков якобы брала деньги у власти в Баку за лоббирование интересов государства. В случае признания ее виновной, ей грозило до 5 лет тюрьмы.

Стренц также была оштрафована Бундестагом на $23,5 тыс. в начале года после того, как в 2019-м призналась, что компания, которой руководила, принимала пожертвования из неизвестного источника. Компания Line M-Trade получила в 2014-2015 годах пожертвования от неизвестного источника на около $18 тыс. В тот же период Стренц голосовала против предложения Совета Европы, которая призвала Баку освободить политических заключенных. В 2018-м Стренц была пожизненно исключена из Совета Европы после того, как в отчете были обнаружены доказательства ее коррупции.