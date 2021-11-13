В самой большой тюрьме Эквадора погибли более 50 заключенных

Всего в стране около 40 тысяч заключенных, из которых 8500 отбывают наказание именно в Литорале. Фото: Pixabay

По меньшей мере 52 заключенных погибли в субботу утром 13 ноября в результате беспорядков в Литорал - крупнейшей тюрьме Эквадора. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что еще десять заключенных получили ранения. Беспорядки в пенитенциарном учреждении в городе Гуаякиль произошли в то время, как в стране действует указ президента Гильермо Лассо о чрезвычайной ситуации, согласно которому у силовиков больше полномочий для борьбы с контрабандой наркотиков и другими преступлениями.

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Всего в стране около 40 тысяч заключенных, из которых 8500 отбывают наказание именно в Литорале.

Отмечается, что до сегодняшних смертельных беспорядков в Эквадоре в этом году погибло уже более 230 заключенных в стране.

В Италии осудили 70 членов всемирно известной мафиозной организации "Ндрангета". Треть из них получили по меньшей мере 10 лет тюрьмы.