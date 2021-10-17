В самой большой мечети мира отменили социальную дистанцию

Работники мечети убрали с пола стикеры, помогающие верующим соблюдать дистанцию. Фото: Reuters

В самой мечети мира аль-Харам в городе Мекка - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии Covid-19 провели молитву без мер социального дистанцирования.

Работники мечети убрали с пола стикеры, помогающие верующим соблюдать дистанцию друг от друга, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Саудовские СМИ отмечают, что теперь Мекка будет принимать иностранцев, осуществляющих Умру - малое паломничество в этот город.

При этом, посетители мечети должны быть полностью привиты от коронавируса и носить маски на ее территории. Кроме того, для прихожан, по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыни Каабы.

С 1 августа Саудовская Аравия начала принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов. С воскресенья привитые болельщики смогут посещать спортивные мероприятия на всех стадионах страны.

В Саудовской Аравии с начала пандемии обнаружили более 547 тыс. случаев коронавируса, более 8,7 тыс. инфицированных умерли.

Смертность от Covid-19 в мире снижается и находится на самом низком уровне за почти год. Это характерно для всех регионов, кроме Европы, сообщила Всемирная организация здравоохранения.