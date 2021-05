В Ryanair прокомментировали посадку в Минске - ареста журналиста не заметили

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс. Его организовали для ареста представителя белорусской оппозиции Романа Протасевича.

Компания повторила информацию власти Беларуси, что диспетчер "сообщил экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание вернутся до ближайшего аэропорта, Минска". Однако на момент, когда самолет начал менять курс, расстояние от него до Минска было в несколько раз больше, чем в аэропорт назначения на юге Вильнюса.

В заявлении компании отсутствуют комментарии относительно информации о истребителе, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Больше всего обращает внимание то, что авиакомпания в своем заявлении не заметила, что в Минске с рейса сняли Протасевича и его девушку. Также в Беларуси остались еще четыре гражданина России, исчезновение которых перевозчик также не заметил.

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно семи часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении.

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair's statement on today's diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF