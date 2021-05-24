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понедельник, 24 мая 2021 08:35

В Ryanair прокомментировали посадку в Минске - ареста журналиста не заметили

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Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс. Его организовали для ареста представителя белорусской оппозиции Романа Протасевича.

Компания повторила информацию власти Беларуси, что диспетчер "сообщил экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание вернутся до ближайшего аэропорта, Минска". Однако на момент, когда самолет начал менять курс, расстояние от него до Минска было в несколько раз больше, чем в аэропорт назначения на юге Вильнюса.

Автор: eurointegration.com.ua
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Самолет преодолел более долгий путь к аэропорту Минска, чем Вильнюса

В заявлении компании отсутствуют комментарии относительно информации о истребителе, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Больше всего обращает внимание то, что авиакомпания в своем заявлении не заметила, что в Минске с рейса сняли Протасевича и его девушку. Также в Беларуси остались еще четыре гражданина России, исчезновение которых перевозчик также не заметил.

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"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно семи часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении.

Накануне в Беларуси из-за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь. По данным СМИ, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о посадке самолета. Для этого даже был поднят военный истребитель МиГ-29. Воздушное судно развернули в Минск, когда оно было почти на границе с Литвой.

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24
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