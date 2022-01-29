В Румынии замерз термальный водопад, изменяющий цвет: невероятные фото

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В Румынии впервые за последние годы замерз водопад у города Топлица. Теперь он привлекает еще большее внимание туристов, которые массово хлынули посмотреть на него.

Водопад высотой 10 м известен в стране своей красотой, говорится в сюжете BBC News.

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Он имеет статус памятника природы – является частью охранной территории национального заповедника Румынии. Водопад питается термальными источниками, поэтому температура воды достигает 27℃.

Особенностью этого водопада является то, что его вода изменяет цвета в зависимости от того, как падает свет – от белого до темно-коричневого.

Ледяная корка покрыла почти весь Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков Тернопольской области. Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе.