В Румынии вышли тысячи людей против правящей коалиции

В Румынии снова протесты. Фото: Укринформ

На площади Виктория в Бухаресте, перед зданием румынского правительства, собралось несколько тысяч граждан на антиправительственную акцию протеста

Люди скандируют лозунги против правительства PSD-ALDE, обвиняя власть в отдалении от проевропейской политики, передает УНН.

Люди обвиняют коалицию PSD-ALDE в том, что она не придерживается своих обещаний, сделанных в период избирательной кампании, и выводит Румынию из европейских и демократических стандартов и превращает ее в режим, в котором господствуют только интересы тех, кто имеет доступ к политике.

Подобные мероприятия запланированы в другой части страны, в таких городах, как Констанца, Брашов, Сибиу.

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Антиправительственные протесты в Румынии, начались в январе 2017 через несколько дней после присяги социал-демократического правительства, возглавляемого Сорином Гриндяну. Причиной протестов стало намерение правительства помиловать осужденных по ряду статей уголовного кодекса, в том числе по статьям о коррупции и превышения полномочий, и внести поправки в Уголовный кодекс с целью декриминализации ряда статей и переформулирование понятия "превышение полномочий".