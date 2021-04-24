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суббота, 24 апреля 2021 14:01

В России запретят чешское пиво

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В России запретят чешское пиво
Россия забедет о вкусе чешского пива. Фото: Shutterstock

Россия может ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в частности пива.

Об этом российскому "Коммерсанту" сообщили два источника в госструктурах.

По словам одного из собеседников издания, Москве, возможно, придется ввести экономические санкции, ведь "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги", а отреагировать на них чисто зеркально не получается.

Источник считает, что ограничения могут касаться любой из отраслей, однако российские власти прежде всего исходить из принципа "не навредить себе".

Один из источников уверен, что под санкции попадет чешское пиво.

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Импорт чешского пива в России в 2020 году составил более $ 38 млн. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 10%. Наблюдалась дальнейшая тенденция к росту.

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