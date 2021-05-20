В России заговорили о возвращении трудовых лагерей

В России хотят организовать трудовые лагеря для осужденных, чтобы было больше рабочей силы. Фото: zarubejom

Глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов осужденными, организовав для них трудовые лагеря.

Об этом сообщило издание ТАСС.

По словам Калашникова, 188 тыс. из 482 тыс. лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют право на выполнение принудительной работы.

"Мы реально готовы организовать. Это будет не ГУЛАГ, а совершенно новые достойные условия. Потому что этот человек уже будет работать в пределах общежития или снимать квартиру, при желании, с семьей, получать достойную зарплату", - заявил Калашников.

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В пример он привел Магаданскую область, где работают мигранты из стран Средней Азии.

"Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там и будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та же социализация", - подытожил Калашников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев поддержал инициативу руководителя ФСИН.

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря "Изоляция". Это незаконная пыточная российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.