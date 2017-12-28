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четверг, 28 декабря 2017 16:16

В России задержали оппозиционера Яшина

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В России задержали оппозиционера Яшина
Российского оппозиционного политика Илью Яшина оставили в отделении полиции до суда. Фото: uznayvse.ru

Российские правоохранители задержали оппозиционера и правозащитника Илью Яшина.

Об этом сообщает "Дождь".

Политика "подстерегли" возле дома и отвезли в одно из московских отделений полиции. Официальных обвинений Яшину не предъявили. Он предусматривает, что задержание связано с организацией акции протеста 24 декабря.

Позже соратник задержанного Дмитрий Таралов сообщил, что Яшина оставили в отделении полиции в суд. Дата заседания пока неизвестна. У него изъяли телефон, ключи и депутатское удостоверение.

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24 декабря оппозиционер Илья Яшин организовал акцию "День свободных выборов". Она была запланирована как районный праздник, однако мэрия, прокуратура и Московский городской суд объявили ее незаконной. Полиция обещала предотвратить ее проведение, однако мероприятие состоялось без задержаний.

На следующий день после акции домой к родителям оппозиционера пришли полицейские. По словам самого Яшина, правоохранители сказали, что им поручили установить его местонахождение, однако не объяснили, в связи с чем его разыскивают.

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