В России задержали 16 украинцев, будто бы за планирование терактов

Следственный комитет России в Москве / РИА "Новости"

В России заявили о задержании группы украинцев, среди которых якобы есть лидер организации МКУ Егор Краснов. Их обвинили в планировании взрывов и вооруженных нападений.

Людей задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом пишет РБК.

"Задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального общества МКУ, причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганды экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - сообщила ФСБ.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что организатором сообщества был якобы Краснов. Он с помощью переписки в соцсетях вроде убедил россиянина Алексея Нарзяева "к совершению двух убийств по экстремистским мотивам".

В конце января 2021 года анонимный телеграм-канал "Рокот" опубликовал видео допроса 25-летнего москвича Алексея Нарзяева. Стиснутый двумя силовиками на заднем сиденье авто, движущегося мимо Кремля, он рассказывает про группу "Маньяки. Культ убийств" в соцсети "ВКонтакте", которую якобы создал по просьбе жителя Днепра по прозвищу "Маньяк".

В марте российские СМИ уже заявляли о задержании якобы причастных к МКУ людей в Воронеже, однако группа фактечекеров StopFake опровергла, что задержанные хоть как-то были причастны к этой группировки.

Как пишет ВВС, задерживать "сторонников МКУ" по всей России ФСБ начала после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, пытаясь в очередной раз доказать, что протестами в России руководят из-за рубежа.