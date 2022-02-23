В России якобы посчитали количество эвакуированных из ОРДЛО

Российские оккупанты вывозят жителей ОРДЛО в РФ, пугая фейковым "наступлением ВСУ". Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В Российскую Федерацию после объявления эвакуации из так называемых ЛНР и ДНР уже выехали более 96 тыс. жителей Донбасса.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Чуприян, пишет ТАСС.

"На 6:00 российскую границу пересекли более 96 тысяч человек", - сказал он.

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Добавил, что для эвакуированных сейчас якобы действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.

По словам Чуприана, более 800 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медицинской помощью. 76 из них якобы госпитализировали, в том числе 34 ребенка.

С жителями ОРДЛО работают 73 психолога МЧС РФ, к которым якобы уже обратилось более 2,5 тыс. раз. Более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из самопровозглашенных ЛДНР, утверждает Чапурин.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО. Он заявил, что Украина не готовит наступление на Донбасс. Главари боевиков врут о якобы намерениях украинской стороны относительно эскалации.