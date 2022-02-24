В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото

В российском Новосибирске местные вышли на протест против войны с Украиной.

Они скандируют: "Нет войне!". Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA Live. Однако, как видно на видео, митингует очень мало россиян.

Население Новосибирска составляет более 1,5 млн. жителей, по официальным данным.

Также митинг против войны в Украине проходит в Тюмени.

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Фото: NEXTA Live

Российская агрессия против Украины началась сегодня утром. Сейчас в разных областях идут упорные бои с врагом. Украинские военные не отступают.