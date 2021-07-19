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понедельник, 19 июля 2021 17:37

В России всплеск смертности от наркотиков

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В России всплеск смертности от наркотиков
Наркотик часто делают их препаратов, которые свободно продают в аптеках / Getty ImagesНаркотик часто делают их препаратов, которые свободно продают в аптеках / Getty Images

В 2020 году в России значительно увеличилось количество смертей, связанных с наркотиками.

В июне Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что пандемия привела к росту употребления наркотиков во всем мире отчасти из-за экономических трудностей и проблем с психическим здоровьем. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Эта закономерность касается и России. В 2019 году там от наркотиков официально погибли 4569 человек. В следующем году, когда началась пандемия, уже умерли 7316 россиян, что на 60% больше. Данные предоставлены Росстатом.

В 2016-2018 годах наркотики уносили в среднем от 4400 до 4800 россиян в год.

Смертность от злоупотребления алкоголем также увеличилась в 2020 году. Но не так резко, как от наркотиков. В 2020-м алкоголь стал причиной смерти 50,4 тыс. россиян, что на 6,3% больше, чем в прошлом году.

В мае в России правоохранители прекратили транзит контрабандных партий героина из стран "золотого полумесяца" в Западную Европу. Из незаконного оборота изъяли более 810 кг героина.

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