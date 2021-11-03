В России во время захода на посадку разбился самолет

В Иркутской области РФ при посадке разбился грузовой самолет Ан-12 "Гродно".

На борту было восемь членов экипажа. Двое погибли, судьба еще шести неизвестна, сообщает Telegram-канал Baza.

Автор: t.me/bazabazon В России разбился грузовой самолет Ан-12 "Гродно". На борту было восемь членов экипажа. Уцелел ли кто – пока не известно

Ан-12 летел из Якутска и пропал с радаров, когда заходил на второй круг. Упал в районе села Пивовараха в 4 км от аэропорта, во время падения вспыхнул. Обломки воздушного судна тушат пожарные.

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Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, по данным ТАСС.

В настоящее время известно, что самолет шел транзитом, совершая перевозку продуктов.

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