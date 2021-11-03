В России во время захода на посадку разбился самолет

В Иркутской области РФ при посадке разбился грузовой самолет Ан-12 "Гродно".
На борту было восемь членов экипажа. Двое погибли, судьба еще шести неизвестна, сообщает Telegram-канал Baza.
Ан-12 летел из Якутска и пропал с радаров, когда заходил на второй круг. Упал в районе села Пивовараха в 4 км от аэропорта, во время падения вспыхнул. Обломки воздушного судна тушат пожарные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России, исчез самолет с шестью людьми на борту
Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, по данным ТАСС.
В настоящее время известно, что самолет шел транзитом, совершая перевозку продуктов.
В городе Мензелинск, Россия разбился двухмоторный самолет L-410 с парашютистами.
На борту находились 23 человека, в том числе три члена экипажа.
В результате авиатрагедии погибли 19 человек. Трое пострадали.
Комментарии