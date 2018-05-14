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понедельник, 14 мая 2018 21:38

В России устроили реконструкцию концлагеря

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В России устроили реконструкцию концлагеря
Театр реконструировал концлагерь немцев. Фото: DonPress.com

В российском городе Чита ко Дню Победы устроили реконструкцию нацистского концлагеря.

"Постановку организовал Государственный театр национальных культур "Забайкальские узоры". Как сказала в интервью телеканалу директор театра Мария Гуськова, они понимали, что постановка шокирует зрителей. Однако, по ее словам, об этом нужно знать. Также в рамках праздника на площади Труда состоялись театрализованные представления, работали игровые детские площадки и полевая кухня", - написал журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

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"Пусть покажут свой лагерь НКВД, где погубили 20 млн своих граждан, а потом лезут со своими грязными немытыми мордами в помойку и больше оттуда не высовываются. Тьфу на вас", - пишут в комментариях.

Следователи СБУ провели обыски у представителей запрещенной в Украине Коммунистической партии. Служба безопасности осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измене.

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