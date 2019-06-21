В России упал вертолет Ми-2. Погиб один человек

В России упал вертолет Ми-2. Фото: 112 канал.

В пятницу, 21 июня, в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Погиб один человек.

Трагедия произошла в Краснодарском крае около 9.30. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы, однако в это время упал, передает Апостроф.

На борту находился пилот Виктор Зыкин.

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В центре Манхэттена вертолет аварийно приземлился на крыше здания. В результате Троще погиб пилот, еще один человек ранен. Трагедия произошла 10 июня в 787-й авеню на углу пятьдесят первой улице.