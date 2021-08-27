В России упал бомбардировщик - СМИ

Пилоты бомбардировщика катапультировались. Фото: Wikimedia

В российской Перми упал бомбардировщик Су-24

Двое пилотов успели катапультироваться, сообщают российские СМИ.

Официально о состоянии пилотов и причины аварии не сообщали.

Источники "Интерфакса" сообщили, что самолет выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, аварию вызвала отказ техники.

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Су-24 предназначен для ракетно-бомбовых ударов. Может поражать наземные и надводные цели днем ​​и ночью.

В Астраханской области России разбился истребитель МиГ-29. Во время катастрофы погиб пилот. Борт упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук.