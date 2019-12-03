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вторник, 03 декабря 2019 10:27

В России рухнул автомобильный мост
6

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В России у выезда с Оренбурга рухнул автомобильный мост
Фото: oren.ru
В России у выезда с Оренбурга рухнул автомобильный мост
В России у выезда с Оренбурга рухнул автомобильный мост
В России у выезда с Оренбурга рухнул автомобильный мост
В России у выезда с Оренбурга рухнул автомобильный мост

В Оренбурге России 2 декабря на улице Терешковой, у выезда из города, обрушился автомобильный мост. Разрушен пролет в 200 м.

В момент обвала на путепроводе находилось 2 автомобиля: загружен щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора". Водителя госпитализированы в медицинские учреждения с травмами средней тяжести, пишет oren.ru.

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По предварительной версии, обвал произошел из-за большой нагрузки. Мост находится на плановом ремонте и на нем действовал реверсивное движение.

В городе Уси, Китай, завалился эстакадный мост. В результате 3 человека погибли, 2 ранены. Авария произошла вечером 10 октября на пересечении одной из дорог моста с участком автодороги госзначения.

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Дата
03
декабря

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