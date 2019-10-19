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суббота, 19 октября 2019 10:00

В России речка затопила общежития: люди не успели убежать
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В России не менее 11 человек погибли и 14 пропали без вести после того, как ночью прорвало дамбу на речке Сейба. Вода затопила общежития в селе Щетинково Красноярского края
Фото: Baza
В России не менее 11 человек погибли и 14 пропали без вести после того, как ночью прорвало дамбу на речке Сейба. Вода затопила общежития в селе Щетинково Красноярского края
В России не менее 11 человек погибли и 14 пропали без вести после того, как ночью прорвало дамбу на речке Сейба. Вода затопила общежития в селе Щетинково Красноярского края

В Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу высотой около четырех метров.

Вода затопила два общежития рабочих-вахтовиков. Происшествие случилось в ночь на субботу, 19 октября, сообщает Telegram канал Baza.

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По предварительным данным, погибли от 11 до 13 человек. Еще 14 числятся пропавшими без вести. Окончательное число жертв устанавливают.

Трагедия произошла в поселке Щетинково, в тайге, около 6:00 по местному времени. Дамбу размыло на золотодобывающей артели, после чего вода хлынула в поселок.

В поселке Молога Одесской области мужчина погиб, не успев спрятаться от селевого потока.

Инцидент произошел на территории садового кооператива. По предварительным данным, там погибший работал сварщиком.

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