В России разбился вертолет - экипаж погиб

У Москвы упал вертолет. Три человека погибло. Фото: 112

В Люберцах Московской обл. РФ разбился легкомоторный вертолет.

На борту было двое мужчин и женщина. Все погибли, передает "Интерфакс".

Вертолет Robinson разбился на Туровском шоссе в городском районе Лыткарино.

В пресс-службе МЧС РФ информацию об аварии подтвердили.

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"В лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорание не последовало. Погибли три человека", - сказали в ведомстве.

23 сентября на Камчатке в России разбился вертолет ФСБ Ка-27. Он совершал учебный полет и жестко приземлился в районе горы Острая. По предварительным данным, на борту было три человека.