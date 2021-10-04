В России разбился вертолет - экипаж погиб

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 855
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 522
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2556
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1521
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3420
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4275
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3726
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
11
12
4
5
24
На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото
На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Видео
Все видео
В России разбился вертолет - экипаж погиб
В России разбился вертолет - экипаж погиб
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1764
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 459
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8352
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 36
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
понедельник, 04 октября 2021 16:30

В России разбился вертолет - экипаж погиб

  Комментировать
В России разбился вертолет - экипаж погиб
У Москвы упал вертолет. Три человека погибло. Фото: 112

В Люберцах Московской обл. РФ разбился легкомоторный вертолет.

На борту было двое мужчин и женщина. Все погибли, передает "Интерфакс".

Вертолет Robinson разбился на Туровском шоссе в городском районе Лыткарино.

В пресс-службе МЧС РФ информацию об аварии подтвердили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России вертолет с 16 людьми упал в озеро: его нашли на глубине 110 м

"В лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорание не последовало. Погибли три человека", - сказали в ведомстве.

23 сентября на Камчатке в России разбился вертолет ФСБ Ка-27. Он совершал учебный полет и жестко приземлился в районе горы Острая. По предварительным данным, на борту было три человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России разбился вертолет - экипаж погиб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 7794
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 5229
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3348
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2556
Скандальный &quot;Оффшор 95&quot; показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
 4 Просмотров: 2502
Мир
Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме
Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме Просмотров: 27
В РФ зафиксировали рекорд по Covid-заболеваемости
В РФ зафиксировали рекорд по Covid-заболеваемости Просмотров: 99
Pandora Papers: в Чехии проведут расследование
Pandora Papers: в Чехии проведут расследование Просмотров: 243
Саакашвили не хочет экстрадиции в Украину - адвокат
Саакашвили не хочет экстрадиции в Украину - адвокат 1 Просмотров: 342
ЕС добавит еще восемь россиян к санкционному списку за Крым
ЕС добавит еще восемь россиян к санкционному списку за Крым Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
4
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 22
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть