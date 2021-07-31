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суббота, 31 июля 2021 19:57

В России разбился самолет Су-35

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В России разбился самолет Су-35
Причиной падения самолета стал отказ двигателя. Фото: lb.ua

В Хабаровском крае разбился самолет Су-35.

Авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет упал в Охотское море, когда выполнял учебно-тренировочный полет.

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Пилот смог катапультироваться и выжил. Его нашли и доставили на аэродром дислокации. Его здоровью ничего не угрожает.

Расследование инцидента начали военные.

28 августа в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине произошла авиакатастрофа. Погиб летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, приехавших к нему гостить и находились в самолете.

К расследованию авиакатастрофы присоединятся Австрия, США и Словакия. США заинтересованы в этом из-за гибели своих граждан.

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