В России разбился самолет Су-35

В Хабаровском крае разбился самолет Су-35.
Авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет упал в Охотское море, когда выполнял учебно-тренировочный полет.
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Пилот смог катапультироваться и выжил. Его нашли и доставили на аэродром дислокации. Его здоровью ничего не угрожает.
Расследование инцидента начали военные.
28 августа в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине произошла авиакатастрофа. Погиб летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, приехавших к нему гостить и находились в самолете.
К расследованию авиакатастрофы присоединятся Австрия, США и Словакия. США заинтересованы в этом из-за гибели своих граждан.
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