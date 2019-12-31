В России расстреляли полицейских

В российской республике Ингушетия расстреляли полицейских.

Нападение произошло в столице республики - Магасе. Неизвестные подъехали к посту ДПС и открыли огонь из автоматов, сообщает российский Интерфакс.

"Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили двое сотрудников, еще один, к сожалению, умер", - говорится в сообщении.

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Полицейские открыли огонь в ответ, в результате чего погиб по меньшей мере один нападавший.

На киевском рынке Виноградарь неизвестные выстрелили в женщину. Пострадавшую доставили в больницу.