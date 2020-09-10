В России провели чемпионат по выкапыванию могил на скорость

В РФ впервые прошел конкурс по выкапыванию могил на скорость, с целью повышения сервиса и качества ритуальной отрасли.
Соревнования должны были состояться во Владивостоке, однако в результате их перенесли в Томск. Мероприятие организовали в рамках форума предприятий, предоставляющих услуги ритуального характера, сообщает Mash.
Принять участие в "батле" приехали представители 5 городов. Лучший результат конкурса показали жители Томска - 52 мин, а худший был около 70 мин.
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