В России провели чемпионат по выкапыванию могил на скорость

В РФ впервые прошел конкурс по выкапыванию могил на скорость. Фото: REUTERS

В РФ впервые прошел конкурс по выкапыванию могил на скорость, с целью повышения сервиса и качества ритуальной отрасли.

Соревнования должны были состояться во Владивостоке, однако в результате их перенесли в Томск. Мероприятие организовали в рамках форума предприятий, предоставляющих услуги ритуального характера, сообщает Mash.

Принять участие в "батле" приехали представители 5 городов. Лучший результат конкурса показали жители Томска - 52 мин, а худший был около 70 мин.

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