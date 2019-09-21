В России прошла акция за мир в Украине: задержали трех человек

В России задержали трех человек на проукраинской акции. Фото: РИА Новости

В российском Санкт-Петербурге полиция задержала трех участников акции в поддержку мира и Украины.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали прекратить все военные действия. В акции приняли участие около 30 человек, сообщает "Медуза".

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а затем через Исаакиевскую площадь к Адмиралтейству.

Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одного из задержанных был плакат с надписью "Give peace a chance" (Дайте миру шанс).

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