В России прокомментировали перехват бомбардировщиков возле Аляски

В России подтвердили перехват их бомбардировщиков у границ Аляски. Фото: DW

В России подтвердили информацию о перехвате их бомбардировщиков американскими истребителями у границ Аляски.

Соответствующее заявление сделал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он рассказал об успешном полете российских самолетов по запланированному маршруту.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-Морского Флота 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", - сказал Конашенков.

А также подтвердил информацию о том, что российские бомбардировщики 40 минут сопровождали американские истребители.

"На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществляли полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", - отметил представитель Минобороны РФ.

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Также Конашенков уточнил, что все полеты авиации РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

Инцидент с перехватом российских самолетов произошло 12 мая, примерно в 10 часов утра. Об этом сообщило CNN со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.