В России прокомментировали перехват бомбардировщиков возле Аляски

В России подтвердили информацию о перехвате их бомбардировщиков американскими истребителями у границ Аляски.
Соответствующее заявление сделал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Он рассказал об успешном полете российских самолетов по запланированному маршруту.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-Морского Флота 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", - сказал Конашенков.
А также подтвердил информацию о том, что российские бомбардировщики 40 минут сопровождали американские истребители.
"На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществляли полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", - отметил представитель Минобороны РФ.
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Также Конашенков уточнил, что все полеты авиации РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
Инцидент с перехватом российских самолетов произошло 12 мая, примерно в 10 часов утра. Об этом сообщило CNN со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
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