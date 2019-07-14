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воскресенье, 14 июля 2019 18:45

В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом

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В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
В России самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Фото: Shopandmall

В России в аэропорту Саратова пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram канал "Говорит Москва".

"Лайнер выполнял рейс из Сургута и в аэропорту Саратова не удержался в полосе и после посадки выкатился за ее пределы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у самолета отказала гидросистема.

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В аэропорту "Киев" имени Сикорского самолет компании "Белавиа" выехал за пределы посадочной полосы на 100 м и протаранил фонари.

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Дата
14
июля

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