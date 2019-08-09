В России прогремели новые взрывы на военных складах, есть пострадавшие

В России произошли новые взрывы под Ачинском. Фото: скриншот

На военных складах в российском Ачинске произошли новые взрывы, есть пострадавшие.

"Шесть пострадавших в результате новых взрывов в Красноярском крае. Четверо госпитализированы, еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов - в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу", - пишет Telegram канал Mash.

Как сообщает Telegram канал LIFE SHOT, новые взрывы могли спровоцировать сами военные.

"Во время первых взрывов на территории воинской части сдетонировали световые снаряды с фосфором, а остатки этого вещества было рассыпано буквально повсюду. Над горящими складами пролетел Ил-76, сбросил воду, курс химии за 8-й класс (фосфор + вода = огонь) и все вокруг охватило пламя. Сами военные сейчас выдвигают версию, что в боеприпасы могла попасть молния ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве

Сейчас взрывы под Ачинском прекратились.

В 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ в понедельник, 5 августа, загорелся склад боеприпасов. Тысячи людей эвакуированы.