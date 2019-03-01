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пятница, 01 марта 2019 03:41

В России признали, что отстали в развитии от западных стран

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В России признали, что отстали в развитии от западных стран
Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: Госдума

По производительности труда современная Россия находится на уровне развития стран "Большой семерки" 1980-х годов.

"Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 1980-х годов стран "Большой семерки", - заявил руководитель счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, РФ должна активно участвовать в процессе глобальных исследований и формирования новых моделей управления, ведь сейчас доля участия России в них составляет лишь 3%, в отличие от 50% США и 30% Китая.

Также Кудрин подчеркнул необходимость комплексных мер по повышению производительности труда вместо тактики адресной поддержки отдельных предприятий.

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Ранее в феврале тот же Кудрин признал, что у российской экономики нет иммунитета к санкциям.

"Я неоднократно говорил, что Россия все-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов... Мы не можем сегодня говорить, что мы обнулили это влияние, нет, оно не нулевое, оно отрицательное", - заявил он.

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