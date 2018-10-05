В России пригрозили войной еще одному братскому народу

Глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров согласовали новую границу без предварительных разъяснений. Фото из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов воевать с республикой Ингушетия.

Свою угрозу он высказал в ответ на нежелание ингушей признавать границу между регионами, передают местные СМИ.

"Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех... Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской Республики и народа... Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем. Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы, – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет", - сказал Кадыров.

При этом он назвал чеченцев и ингушей "братьями".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров попал под финансовые санкции США

4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон об установлении границы с Ингушетией. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также поставил свою подпись. Народное собрание Ингушетии выступило против этой инициативы. Жители также не поддержали эту идею. На улицах начались массовые акции протеста.