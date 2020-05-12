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вторник, 12 мая 2020 15:26

В России предлагают штрафовать чиновников, которые оскорбляют граждан

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В России предлагают штрафовать чиновников, которые оскорбляют граждан
Российские чиновники предложили штрафовать и наказывать других российских чиновников за оскорбления, направленные в сторону других  граждан: законопроект уже внесен в нижнюю палату. Фото: Reuters

В базе данных Госдумы появился законопроект с предложением внести в социальную практику штрафы для чиновников за оскорбление граждан, а также ограничить провинившихся от работы на госслужбе.

Размер штрафа за первое нарушение - от ₽50 до ₽100 тыс. плюс лишение права работать на государственной службе сроком на год. За повторное оскорбление чиновнику будет грозить уже увеличившийся штраф - от ₽100 до 150 тыс. И на 2 года вместо 1 растянется запрет на работу на госслужбе.

Внесли же в нижнюю палату парламента этот законопроект глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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В довесок они предложили дополнить само понятие оскорбления: сейчас оно понимается как высказывание в неприличной форме. Но унижение чести и достоинства иногда могут быть слишком незаметными, чтобы облечь отпор в слова.

Ужесточить ответственность за оскорбления, как ни странно, еще в конце января предложил президент РФ. Уже год как существует закон о "неуважении к обществу", но прописать его, это "неуважение", не удалось никому. К тому же, статью довольно успешно "похоронила" международная правозащитная группа "Агора", прицельно занимаясь всеми делами, заведенными по этой статье.

А вот многострадальный закон о домашнем насилии, направленный на его профилактику, предупреждение и предотвращение, продолжает оставаться без должного внимания, особенно - в контексте коронавирусного карантина . Уже несколько лет как длится эта история, очередной кукиш поймав от внезапно начавшейся пандемии Covid-19. Особенно учитывая тот факт, что страдающим от "скрытого" насилия, по сути, не оставили вообще ничего, кроме как надеятся на лучшее в попытках пережить всё это

Россия остается одной из немногих стран, где все еще нет соответствующего закона о профилактике домашнего насилия. А о действенности его и эффективности свидетельствует, как минимум, как украинский, так и казахстанский опыт, если посмотреть на то, что "ближе лежит".

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