В России перевернулась лодка с 9 детьми: есть погибшие

В России перевернулась лодка с детьми. Фото: ТСН

В России в Астраханской области перевернулась лодка с детьми.

Трое из них погибли, сообщает Telegram канал Mash.

Погибшим было 8, 10 и 14 лет.

Управлял лодкой 27-летний парень. Был пьян.

По предварительным данным, дети отдыхали на одном берегу и попросили перевезти их на другой. Молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась и все выпали в воду.

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Трое детей, в том числе брат и сестра, не умели плавать и утонули. Всего детей в лодке было девять. Остальным удалось выплыть.

Мужчина, управлявший судном, задержан. На данный момент спасатели достали тело только одного из трех утопленников.

В начале июня 11 человек погибли после столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области России. Всего на катамаране находились 16 человек. Трех госпитализировали, двое от медицинской помощи отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.