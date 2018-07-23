В России перевернулась лодка с 9 детьми: есть погибшие

В России в Астраханской области перевернулась лодка с детьми.
Трое из них погибли, сообщает Telegram канал Mash.
Погибшим было 8, 10 и 14 лет.
Управлял лодкой 27-летний парень. Был пьян.
По предварительным данным, дети отдыхали на одном берегу и попросили перевезти их на другой. Молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась и все выпали в воду.
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Трое детей, в том числе брат и сестра, не умели плавать и утонули. Всего детей в лодке было девять. Остальным удалось выплыть.
Мужчина, управлявший судном, задержан. На данный момент спасатели достали тело только одного из трех утопленников.
В начале июня 11 человек погибли после столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области России.
Всего на катамаране находились 16 человек. Трех госпитализировали, двое от медицинской помощи отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.
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