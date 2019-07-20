В России пассажирский самолет садился с треснувшим стеклом

В аэропорту Владивостока приземлился авиалайнер Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета треснуло стекло в кабине пилотов.
Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток. На борту находились около 70 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как отмечается, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал.
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В московском аэропорту "Шереметьево" во время эвакуации из самолета пострадали 8 человек. Борт готовился к взлету и находился на полосе, когда в кабине пилотов сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать полет и эвакуировать пассажиров.
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