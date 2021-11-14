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воскресенье, 14 ноября 2021 14:36

В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей

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В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей
Всего в РФ зарегистрировали более 9 млн случаев коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

В течение месяца в России ежедневно выявляют более 30 тыс. новых случаев коронавирус.

В то же время шестой день подряд от Covid-19 умирают более 1,2 тыс. россиян, свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России выявили 38 823 Covid-случаев в 85 регионах, из них более 3 тыс. (7,9%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Всего в РФ зарегистрировали более 9 млн случаев коронавирусной инфекции, количество выписанных пациентов выросло до 7,7 млн. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписали 29,8 тыс. человек. Летальных исходов - 1219.

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Рост числа новых больных усилил давление на систему здравоохранения страны, поскольку больницы переполнены. Российское правительство говорит, что низкий уровень вакцинации стал причиной начавшегося в прошлом месяце резкого роста новых случаев болезни и смертей.

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