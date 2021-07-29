В России новый рекорд смертности от коронавируса

В России 28 июля от коронавируса умерло 799 человек. Фото: currenttime

В России за сутки 28 июля от коронавируса умерли 799 человек.

Это рекордный показатель суточной смертности, который фиксируется за месяц уже третий раз. Об этом сообщает Meduza.

Ранее такое количество людей в России умирало от коронавируса 16 июля и 24 июля. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве - 79 человек - и Санкт-Петербурге - 64 человека.

Как отмечается, всего с начала пандемии Covid-19 в России умерли 156 977 человек.

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Британские ученые службы здравоохранения обнаружили заражение новой мутацией коронавируса B.1.621. Действуют ли против него существующие вакцины и как протекает болезнь у зараженных новым штаммом Covid-19 - неизвестно. Этот вопрос исследуют ученые.