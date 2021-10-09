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суббота, 09 октября 2021 14:53

В России новый антирекорд умерших от Covid-19

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В России новый антирекорд умерших от Covid-19
В РФ зафиксировали 968 инфицированных. Фото: АР

В России за сутки 8 октябре умерли рекордное количество ковид-больных за все время пандемии - 968 человек.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 29 362 случаев коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Эти значения приблизились к максимальным за все время пандемии 29 935 случаев, зафиксированных 24 декабря 2020 года.

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Больше всего смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Москве - 70, в Петербурге - 61, в Свердловской области - 48.

За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса. 3 571 человек госпитализирован, 5 364 лица выздоровели, умерло 250 больных.

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Дата
10
октября

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