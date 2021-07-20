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вторник, 20 июля 2021 14:22

В России начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
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"Скромное жилье" начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.
Фото: @Hinshtein
"Скромное жилье" начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.
"Скромное жилье" начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.
"Скромное жилье" начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.
"Скромное жилье" начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

В Ставрополье, Россия, задержали начальника местного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Алексея Сафонова.

Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн, пишет российское РБК.

"Сафонова задержали по подозрению в крупцийних и должностных преступлениях. С ним проводят следственные действия", - говорится в издании.

В Ставрополье задержали "почти всю верхушку" местного управления ГАИ - более 35 сотрудников, говорит Хинштейн.

Автоинспекторов обвиняют в "организации преступного сообщества, получении взяток", отметил депутат. Также он опубликовал фотографии роскошного поместья, которое якобы принадлежит Сафонову.

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"Скромное жилье начальника управления ГИБДД в Ставропольском крае Алексея Сафонова", - подписал снимки Хинштейн.

На снимках видны массивные кованные ворота, отделка с позолотой, мебель из ценных пород дерева, мраморные лестницы.

Задержали помощника народного депутата Украины при получении $5 тыс. взятки. Он требовал и получил от волонтера $5,7 тыс. Задержанному готовят подозрение по факту злоупотребления влиянием.

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