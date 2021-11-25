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четверг, 25 ноября 2021 09:33

В России на шахте произошел взрыв: десятки раненых и пропавших
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На шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв на глубине 250 м
Фото: Siberia
Внутри находились 287 человек
В больницу госпитализировали 40 шахтеров. Двое находятся в тяжелом состоянии
Один умер

На шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв на глубине 250 м.

Внутри находились 287 человек, передает РБК.

"По предварительной информации, во главу угла вышла версия неисправности оборудования и естественные причины", - рассказал собеседник агентства.

В больницу госпитализировали 40 шахтеров. Двое находятся в тяжелом состоянии.

49 человек не нашли.

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Спасатели подтвердили эвакуацию 215 человек.

Одного рабочего нашли мертвым.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании боевиков ЛНР. Установили, что один из нынешних руководителей шахты ранее тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.

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