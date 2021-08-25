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среда, 25 августа 2021 17:21

В России на помойке нашли брошенный танк

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В России на помойке нашли брошенный танк
Танк Т-90 нашли на свалке. Фото: v1.ru

В России на пустыре недалеко от Волгограда местные нашли заброшенный танк Т-90.

Об этом сообщило издание V1.

Танк стоял в кустах среди мусора, рассказали журналисты. Никто его не охранял.

Оказалось, что танк стоит там уже давно и буквально "врос" в землю.

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"Он весь в пыли. Это странное зрелище: идешь по степи - и тут танк. Местные жители, сообщившие о находке, говорят, что машина стояла там несколько дней без движения", - рассказали журналисты.

Техника якобы должна была участвовать в "танковом вальсе" в рамках форума "Армия-2021", заверили в министерстве обороны России. Почему танк находился на помойке чиновники не знают.

В центре Москвы военный грузовик опрокинулся на бок при движении по дороге. Водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Момент аварии сняли камеры наблюдения на ул. Малой Сухаревской.

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