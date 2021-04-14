В России на детей-спортсменов повесили сушки вместо медалей

Так выглядит медаль, которую получили на турнире по самбо в России. Фото: Baza

В Московской области детей, участвовавших в турнире по самбо, наградили необычными медалями. Им на шеи повесили бублики-сушки.

Соревнования проходили 12 апреля в спортивной школе "Кашира", пишет Telegram канал Baza.

Отмечается, что подготовить стандартные медали или хотя бы символические шоколадные, организаторы не успели. Пришлось использовать то, что было.

Самбистам повесили сдобные медали на шею на обычных нитках.

По словам администрации горокруга, полученные награды стали символической благодарностью за старания детей.

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