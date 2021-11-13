В России мужчина умер после циничной шутки врача

Врач предложил неходячему пациенту отрубить ноги. Фото: pixabay.com

В российском Барнауле 8 ноября скончался мужчина после циничной шутки врача.

Об этом рассказала дочь умершего в запретном в Украине "ВКонтакте".

"Приехал (отец. - Gazeta.ua) на "скорой", но на своих ногах и с нормальным цветом лица. У него была проблема с желудком. На третий день отказали ноги. Пришел на обход врач. Предложил отрубить их, а самому застрелиться", – написала женщина в группе "Инцидент Барнаул".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя

Добавила, что после этого у ее отца началась паническая атака. Он подписал отказ от госпитализации. Его "на кресле-каталке выкатили в приемную и практически бросили под ноги" родственникам.

"Он мучился от невыносимой боли. После этого два санитара забрали его на каталке и отвезли на дуплекс. Раньше они этого сделать не могли, видя, что ноги синеют и лопаются на глазах. После дуплекса укололи укол и, как нам сообщили соседи по палате, привязали его (неходящего). Через час он умер", – рассказала женщина.

Сыр может негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, если злоупотреблять им. К такому выводу пришел американский врач Тоби Амидор. Употребление этого продукта в больших количествах провоцирует вздутие, дискомфорт в желудке и так далее. Кроме того, в составе сыра нет клетчатки, поэтому он может повлечь запоры. Злоупотребление сыром может нарушить и работу сердца.