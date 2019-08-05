В России из-за зацепера загорелся скоростной поезд

В России из-за зацепера едва не сгорел поезд. Фото: Лента

Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, где находился мужчина.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано, сообщает сайт РЖД.

"Искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.

Повреждений подвижного состава нет.

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27 июля, в селе Хлопчицы Самборского района Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем - водитель погиб.