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понедельник, 05 августа 2019 04:24

В России из-за зацепера загорелся скоростной поезд

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В России из-за зацепера загорелся скоростной поезд
В России из-за зацепера едва не сгорел поезд. Фото: Лента

Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, где находился мужчина.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано, сообщает сайт РЖД.

"Искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.

Повреждений подвижного состава нет.

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27 июля, в селе Хлопчицы Самборского района Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем - водитель погиб.

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