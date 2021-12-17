В России горит корвет "Проворный". Есть угроза взрыва: видео

Фото: ТААС

Вечером в пятницу, 17 декабря, на судостроительном заводе "Северная верфь" в российском Санкт-Петербурге вспыхнул военный корвет "Проворный".

Пожар охватил более 800 м кв помещений судна. Огонь подбирается к отсекам, в которых могут находиться газовые баллоны, сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Во время пожара пострадали четверо. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источники в оперативных службах.

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Корвет после завершения строительства должен был пополнить Тихоокеанский флот РФ с базированием в Петропавловске-Камчатском. Передачу судна планировали на конец 2022 года, по сообщению "Коммерсантъ".

Для ликвидации пожара задействовали 168 спасателей и 42 единицы спецтехники.

Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия, где видно, огромное облако черного дыма и языки пламени.

На Новолипецком металлургическом комбинате в российском Липецке прогремел взрыв. Обрушилась крыша на площади около 2 тыс. кв. м и начался пожар на конвейере. Обгорела 55-летняя работница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.