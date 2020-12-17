В России горел международный аэропорт

В Благовещенске загорелся аэропорт. Фото: moskva.bezformata.com

В Благовещенске (Россия) в ночь на 17 декабря загорелся международный аэропорт.

Пожар охватил площадь 120 кв. м одного из терминалов, сообщает Mash в Telegram.

Жертв удалось избежать, поскольку терминал закрыт из-за пандемии коронавируса и рейсы оттуда не летали.

На месте ЧП работали спецслужбы. Через некоторое время пожар потушили.

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В России пассажирский самолет неожиданно прервал полет и совершил экстренную посадку. Причиной этого стало плохое самочувствие одного из пилотов. Он жаловался на боль в области сердца.