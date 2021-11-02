В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы

Мартынов начнет работать 9 ноября. Фото: pixabay.com

В России экс-замначальника следственного изолятора назначили директором школы.

Заключенные его изолятора заявляли о пытках и унизительных условиях содержания, пишет Insider.

"Бывший заместитель начальника СИЗО в Ачинске Красноярского края Евгений Мартынов начнет работать 9 ноября. В учреждениях федеральной службы исполнения наказаний он работал с 1994-го", - говорится в сообщении.

Местные журналисты изучили иски о пытках и унизительных условиях в СИЗО-3. Только в 2020-2021 годах Ачинский городской суд рассмотрел около 10 исков относительно условий содержания заключенных в этом изоляторе.

Один из исков подал Александр Суворов, попавший в изолятор в 2019-м. Он болел, поэтому сразу сообщил о необходимости регулярно испражняться. Обращение оставили без внимания. Администрация учреждения заставляла узника гулять ежедневно не менее 1 ч., что сказалось на его состоянии. Его поместили в камеру динамического наблюдения, где Суворов три дня спал на голой резине. После этого он снова пожаловался на условия содержания, за что его привязали к деревянному щиту посреди камеры.

"В таком положении он был вынужден испражняться под себя. Он находился совершенно голым восемь дней. В то же время за ним вели видеонаблюдение сотрудники противоположного пола", - говорится в решении суда.

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20% жителей России считают, что пытки людей допустимы. Опрос провели после громкого скандала о пытках в российских тюрьмах. Правозащитный проект опубликовал несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных, содержавшихся в туберкулезной больнице ФСИН. Правозащитники получили видеозаписи от программиста, работавшего администратором камер видеонаблюдения, когда отбывал наказание.