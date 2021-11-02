В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы

 
Ексклюзивы
1/5
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 585
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3150
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2934
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 819
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8839
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2124
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2097
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4752
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3087
Фото
Все фото
14
32
5
4
5
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Вулкан на Канарах, &quot;Игра в кальмара&quot; и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
Вулкан на Канарах, "Игра в кальмара" и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Многоэтажный дом обвалился. Под завалами может быть больше 100 человек
Многоэтажный дом обвалился. Под завалами может быть больше 100 человек
Видео
Все видео
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5301
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3933
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 54
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
вторник, 02 ноября 2021 17:58

В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы

  Комментировать
В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы
Мартынов начнет работать 9 ноября. Фото: pixabay.com

В России экс-замначальника следственного изолятора назначили директором школы.

Заключенные его изолятора заявляли о пытках и унизительных условиях содержания, пишет Insider.

"Бывший заместитель начальника СИЗО в Ачинске Красноярского края Евгений Мартынов начнет работать 9 ноября. В учреждениях федеральной службы исполнения наказаний он работал с 1994-го", - говорится в сообщении.

Местные журналисты изучили иски о пытках и унизительных условиях в СИЗО-3. Только в 2020-2021 годах Ачинский городской суд рассмотрел около 10 исков относительно условий содержания заключенных в этом изоляторе.

Один из исков подал Александр Суворов, попавший в изолятор в 2019-м. Он болел, поэтому сразу сообщил о необходимости регулярно испражняться. Обращение оставили без внимания. Администрация учреждения заставляла узника гулять ежедневно не менее 1 ч., что сказалось на его состоянии. Его поместили в камеру динамического наблюдения, где Суворов три дня спал на голой резине. После этого он снова пожаловался на условия содержания, за что его привязали к деревянному щиту посреди камеры.

"В таком положении он был вынужден испражняться под себя. Он находился совершенно голым восемь дней. В то же время за ним вели видеонаблюдение сотрудники противоположного пола", - говорится в решении суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии

20% жителей России считают, что пытки людей допустимы. Опрос провели после громкого скандала о пытках в российских тюрьмах. Правозащитный проект опубликовал несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных, содержавшихся в туберкулезной больнице ФСИН. Правозащитники получили видеозаписи от программиста, работавшего администратором камер видеонаблюдения, когда отбывал наказание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17883
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8839
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8352
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 7515
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 6273
Мир
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
14
 Просмотров: 585
Следственный комитет Беларуси заблокировали в Google и Youtube
Следственный комитет Беларуси заблокировали в Google и Youtube Просмотров: 180
Вулкан на Канарах, "Игра в кальмара" и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
Вулкан на Канарах, "Игра в кальмара" и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
32
 Просмотров: 1629
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
5
 Просмотров: 288
Туман заставил Турцию перекрыть Дарданеллы
Туман заставил Турцию перекрыть Дарданеллы Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
2
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1086
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть