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воскресенье, 09 мая 2021 10:09

В России будут строить музей Сталину

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В России будут строить музей Сталину
Российские коммунисты построят музей Сталина. Называют его "центром патриотизма". Фото - РБК

В городе Бор Нижегородской области РФ заложили первый камень на месте будущего строительства "Сталин-центра".

Здание станет "музеем Сталина и советской эпохи", заявил представитель Коммунистической партии РФ Владислав Егоров.

"Сталин-центр - музей эпохи созидания нашего государства", - цитирует его "РБК".

Егоров называет будущее учреждение "центром патриотизма". Мол, оно должно "противодействовать фальсификациям советского периода истории" времен Второй мировой войны.

В центре планируют проводить семинары, дискуссионные клубы и круглые столы.

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В июне прошлого года в городе Бор уже открыли памятник Сталину. Местные власти были против, поэтому официально скульптуру установили на частном земельном участке и оформили как садовую фигуру. "Сталин-центр" также заложили на частной земле, но КПРФ планирует вывести недвижимость из частной собственности.

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В российской Государственной думе зарегистрировали законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. В случае принятия в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" добавят соответствующую статью.

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